Sin Odri Hepbern u memoarima otkrio zašto je odbila ulogu Ane Frank: 'GLEDALA SAM PORODICE KAKO NESTAJU'

Od detinjstva obeleženog ratom do svetske slave, život Odri Hepbern bio je ispunjen iskustvima koja su je zauvek promenila.

U knjizi koja je objavljena u aprilu, "Intimate Audrey: An Authorized Biography", koju su napisali njen stariji sin Šon Hepbern Ferer i koautorka Vendi Holden, otkrivaju se potresni detalji iz odrastanja Odri Hepbern u Holandiji tokom Drugog svetskog rata.

Svedok strahota nacističke okupacije

Kao tinejdžerka, Hepbern je bila svedok strahota nacističke okupacije. Gotovo je umrla od gladi, a iz njenog komšiluka ljudi su svakodnevno nestajali.

"To je bio najgori mogući horor. Gledala sam porodice sa malom decom i bebama kako ih teraju u teretne vagone - velike drvene vagone sa samo uskim otvorom na vrhu, iz kojeg su virila njihova lica. Na peronu su vojnici dovodili nove jevrejske porodice sa njihovim skromnim zavežljajima i malom decom", prisećala se glumica, prenose Vijesti.

Njena majka govorila joj je da ih odvode u "posebne kampove", ali je Odri osećala da ih tamo ne čeka ništa dobro. Posebno joj je u sećanju ostala devojčica u jarkocrvenom kaputu koja je zajedno sa roditeljima ušla u voz.

Odrino sećanje u "Šindlerovoj listi"

Godinama kasnije o toj uspomeni razgovarala je sa Stivenom Spilbergom dok su radili na njenom poslednjem filmu "Always". Spilberg je kasnije upravo to sećanje pretočio u jednu od najupečatljivijih scena filma "Šindlerova lista", u kojoj se pojavljuje devojčica u crvenom kaputu.

Knjiga otkriva i koliko je snažan utisak na Odri ostavio dnevnik Ane Frank.

Godine 1946, dok je živela u Amsterdamu, komšija koji je radio u izdavačkoj kući dao joj je prvi rukopis knjige koja je tada nosila naziv "The Secret Annex", a kasnije će postati poznata širom sveta kao "Dnevnik Ane Frank".

"Sve što je pisala Ana Frank bilo je i moje iskustvo"

Čitanje dnevnika bilo je izuzetno bolno iskustvo. Odri je danima plakala, a njena majka nije mogla da shvati koliko se poistovetila sa devojčicom koja je vodila dnevnik.

"Pisala je o svemu što sam i sama doživela i osećala", govorila je Hepbern svom sinu.

"Kao i ja, izgubila je slobodu i godinama gledala u četiri zida, nesrećna i sa vrlo malo toga što je mogla da radi. Sve što je pisala o prirodi, životu i ljubavi bilo je i moje iskustvo. Čak je zapisala i streljanje nevinih talaca, među kojima je bio i moj ujak Oto. Kao da sam ponovo proživljavala sve što se dogodilo".

Kada je Holivud počeo da razmatra ekranizaciju dnevnika Ane Frank, među prvim kandidatkinjama za glavnu ulogu bila je upravo Odri Hepbern. Ipak, nakon što je ponovo pročitala knjigu, shvatila je da emocionalno nije spremna da prihvati ulogu.

Čitanje dnevnika ponovo je potpuno slomilo

Kako navodi biografija, čitanje dnevnika ponovo ju je potpuno slomilo. Danima je bila u teškom emotivnom stanju, a vratile su joj se i noćne more iz ratnog perioda. Uloga je na kraju pripala Mili Perkins.

Iako nikada nije glumila Anu Frank, njene reči pratile su je do kraja života. Često ih je citirala tokom humanitarnog rada sa UNICEF.

"Rat mi je dao duboko razumevanje ljudske patnje, kakvo mnogi mladi ljudi nikada neće upoznati. Ono što sam videla tokom okupacije učinilo me je veoma realnom kada je reč o životu i takva sam ostala zauvek“, govorila je Hepbern.

Autor: D.B.