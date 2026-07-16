Od rođenja nije mogao da govori, a pričešće mu je promenilo život: Vernici sutra obavezno poštuju ovaj običaj

Malo je svetitelja čiji je život od samog detinjstva bio obeležen događajem koji se i danas prepričava kao jedno od velikih čuda hrišćanske vere.

Sveti Andrej Kritski, kojeg Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas, prema crkvenom predanju bio je nem od rođenja, a prve reči izgovorio je tek nakon što se pričestio. Vernici upravo zato njegov praznik doživljavaju kao dan koji podseća na snagu vere, molitve i Svetih tajni, ali i kao priliku da se čovek iskreno pokaje i zamoli Boga za oprost grehova.

Sveti Andrej Kritski ostavio je dubok trag u istoriji pravoslavlja, ne samo kao arhiepiskop i bogoslov, već i kao jedan od najvećih crkvenih pisaca i himnografa. Njegov Veliki kanon i danas se smatra jednim od najpotresnijih pokajničkih dela koje se čita tokom Časnog posta i podseća vernike da nijedan greh nije veći od Božje milosti kada postoji iskreno pokajanje.

Sveti Andrej rođen je oko 660. godine u Damasku, u pobožnoj hrišćanskoj porodici. Iako je bio zdravo dete, nije mogao da govori. Roditelji su godinama brinuli zbog njegovog stanja i molili se za sina, a prema crkvenom predanju, preokret se dogodio kada su ga odveli u crkvu da primi Sveto pričešće.

Nakon što se pričestio, dečak je izgovorio prve reči. Taj događaj ostao je zapisan kao veliko čudo i postao je simbol snage vere i Svetog pričešća. Upravo zbog toga se Sveti Andrej Kritski često pominje kao primer da Bog deluje onda kada čovek iskreno veruje i ne gubi nadu.

Njegov život od tog trenutka krenuo je potpuno drugim putem. Već kao dečak pokazivao je veliku ljubav prema veri, učenju i bogosluženju, pa nije bilo iznenađenje što je veoma rano odlučio da svoj život posveti Bogu.

Od pustinje do arhiepiskopskog trona

Kada je imao svega četrnaest godina, otišao je u Svetu zemlju i zamonašio se u čuvenoj lavri Svetog Save Osvećenog, u Judejskoj pustinji. Tu je sticao znanje, učio Sveto pismo i razvijao dar za pisanje crkvenih pesama i bogoslužbenih tekstova.

Njegova mudrost, obrazovanje i rečitost ubrzo su postali poznati širom tadašnjeg hrišćanskog sveta. Učestvovao je na Šestom vaseljenskom saboru u Carigradu, gde se posebno istakao odbranom pravoslavnog učenja od monotelitske jeresi.

Zbog svoje učenosti, pobožnosti i velikog ugleda kasnije je izabran za arhiepiskopa ostrva Krita. Vernici su ga voleli zbog njegove blagosti, skromnosti i brige za siromašne, a mnogi zapisi govore da je pomagao svakome ko bi mu se obratio za savet ili utehu.

Autor najpoznatijeg pokajničkog kanona

Najveće delo koje je ostavio iza sebe jeste Veliki kanon Svetog Andreja Kritskog, jedno od najlepših i najpotresnijih dela pravoslavne duhovnosti. Ovaj kanon sastoji se od stotina pokajničkih stihova koji pozivaju čoveka da pogleda u svoje srce, prizna svoje grehe i vrati se Bogu.

U pravoslavnim hramovima Veliki kanon čita se tokom Časnog posta, naročito u prvim danima posta i u četvrtak pete sedmice. Mnogi vernici upravo tada doživljavaju ovo bogosluženje kao jedan od najemotivnijih trenutaka u crkvenoj godini.

Njegove reči vekovima podsećaju da pokajanje nije znak slabosti, već prvi korak ka duhovnom ozdravljenju.

Predosetio je svoju smrt

Predanje kaže da je Sveti Andrej predosetio kraj svog zemaljskog života. Vraćajući se brodom iz Carigrada na Krit, rekao je svojim saputnicima da se približava čas njegovog odlaska Gospodu.

Nedugo zatim, dok se brod približavao ostrvu, mirno je predao svoju dušu Bogu. Njegov život ostao je primer duboke vere, smirenja i potpune predanosti Hristu.

Šta vernici rade na današnji praznik

Na praznik Svetog Andreja Kritskog vernici odlaze u crkvu, pale sveće za zdravlje svojih najbližih i za pokoj duša preminulih, a mnogi ovaj dan koriste za iskrenu molitvu i preispitivanje sopstvenog života.

Veruje se da je posebno važno izbegavati svađe, teške reči i loše misli. Ovaj praznik nije obeležen posebnim narodnim običajima, već je posvećen unutrašnjem miru, pokajanju, praštanju i molitvi.

Mnogi vernici danas čitaju delove Velikog kanona ili se obraćaju Svetom Andreju moleći ga da bude njihov zastupnik pred Bogom.

Molitva Svetom Andreju Kritskom

"Istina te je otkrila stadu tvom kao pravilo vere, kao obraz krotosti i učitelja uzdržanja. Zato si smirenjem stekao uzvišenost, a siromaštvom bogatstvo. Oče Andreje, moli Hrista Boga da spase duše naše."

Pravoslavni vernici veruju da iskrena molitva, praćena pokajanjem i dobrim delima, ima posebnu snagu. Praznik Svetog Andreja Kritskog zato je prilika da se čovek na trenutak zaustavi, zahvali na svemu što ima i zamoli za oprost, mir i duhovnu snagu da istraje na putu vere.

Autor: S.M.