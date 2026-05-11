Vernici sutra slave Svetog Vasilija Ostroškog: Jednu stvar je obavezno poneti u crkvu

Sveti Vasilije Ostroški jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju, a njegovo ime među vernicima vekovima budi nadu, veru i uverenje da su čuda moguća.

Na dan posvećen ovom svetitelju hiljade ljudi odlaze u manastir Ostrog kako bi se pomolili za zdravlje, mir i spas svojih najbližih.

Prema narodnom predanju, upravo na ovaj dan nebeske sile su posebno blizu ljudima, a molitve upućene Svetom Vasiliju Ostroškom imaju posebnu snagu.

Za Sveti Vasilije Ostroški često se kaže da je "živi svetac", jer brojni vernici veruju da i danas čini čuda i pomaže ljudima koji mu se iskreno pomole.

Jedno od najpoznatijih predanja govori da svetitelj tokom noći ustaje iz svog kovčega i šeta po stenama Ostroga. Upravo zbog toga mnogi vernici sa posebnim poštovanjem ostavljaju darove kraj njegovih moštiju, verujući da sve što dotakne njegova blizina dobija blagoslov i moć isceljenja.

Šta vernici nose u Ostrog?

Na put ka manastiru Ostrog vernici tradicionalno ne odlaze praznih ruku.

Najčešće sa sobom nose:

ulje

tamjan

nešto pamučno od odeće

bele vunene čarape

Ovi darovi ostavljaju se pored moštiju svetitelja kako bi prenoćili u svetinji.

Posebno mesto u narodnim verovanjima imaju upravo bele vunene čarape. Prema predanju, ujutru se na njima nekada mogu videti tragovi habanja ili crne linije, što vernici tumače kao znak da ih je svetitelj nosio tokom svojih noćnih molitvenih šetnji po ostroškim stenama.

Vernici donose i stvari svojih najbližih

Mnogi ljudi u manastir donose i predmete svojih bližnjih koji nisu mogli da dođu - marame, odeću, brojanice ili druge lične stvari.

I one ostaju tokom noći pored moštiju svetitelja, a potom se vraćaju porodici, uz verovanje da će doneti zaštitu, utehu i blagoslov.

Mesto vere, nade i molitve

Ostrog već decenijama posećuju ljudi svih vera i nacija, a mnogi tvrde da su upravo tamo pronašli mir, snagu ili odgovor na životne probleme.

Bez obzira na to da li dolaze zbog molitve za zdravlje, porodicu ili unutrašnji spokoj, vernici veruju da je dan Svetog Vasilija Ostroškog poseban trenutak kada se vera i nada najjače osećaju.

Autor: S.M.