Neverovatno otkriće u Egejskom moru: Na dubini od 120 metara otkriveno pravo 'blago', naučnici zatečeni

Najveća koralna šuma ikada zabeležena u Egejskom moru otkrivena je u teritorijalnim vodama Turske, između ostrva Gokčeada i grčkog ostrva Samotraki, tokom istraživačke ekspedicije koju je sprovela Turska fondacija za istraživanje mora (TUDAF).

Istraživanje, koje je podržala Turska poslovna banka, sprovedeno je sa istraživačkog broda R/V TUDAV-Maru, uz upotrebu daljinski upravljanih podvodnih vozila (ROV) i sistema za podvodno snimanje.

Predsednik TUDAF-a Bajram Ozturk izjavio je za Anadolu da je tim otkrio ogromnu koralnu šumu u području između Gokčeade i Samotrakija, za koju se ranije nije znalo da postoji.

Prema njegovim rečima, koralne zajednice počinju na dubini od oko 70 metara i prostiru se do 120 metara, a područje karakterišu izuzetno bogat biodiverzitet i značajne naslage kalcijum-karbonata.

"Koliko je nama poznato, koralna šuma ovih razmera nikada ranije nije otkrivena u Egejskom moru, ni na turskoj ni na grčkoj strani" rekao je Ozturk.

On je dodao da koralna šuma počinje oko dve nautičke milje od obale i proteže se više od dva kilometra, a prvi rezultati ukazuju da bi mogla da se nastavlja i ka većim dubinama, pa čak i u međunarodne vode.

Ozturk je naveo da su u tom području uočeni i podvodni rasedi, kao i izvori vode i gasa, te da će dalja istraživanja utvrditi njihovu povezanost sa koralnim zajednicama i naslagama kalcijum-karbonata.

"Područje koje smo otkrili trenutno se nalazi u teritorijalnim vodama Turske, ali još nismo uspeli da utvrdimo pune granice koralne šume. Moguće je da se prostire i do dubina od 200 do 300 metara. Naš istraživački brod i dalje radi na toj lokaciji" rekao je on.

Otkrivene su meke vrste korala

Ozturk je objasnio da otkriveni korali pripadaju grupi mekih korala poznatih kao gorgonije, a ne tvrdim koralima. Među njima se nalaze i vrste koje se veoma retko sreću u Sredozemnom moru i koje su češće zastupljene u njegovom zapadnom delu.

"Dosadašnja istraživanja korala u Turskoj uglavnom su sprovođena na dubinama od 30 do 40 metara, najviše do 50 metara. Koralna šuma ovakvih razmera, koja se prostire kilometrima, do sada nije bila poznata u turskim morima. Ovo je prvi takav nalaz ne samo za Tursku, već i za celo Egejsko more" istakao je Ozturk.

On je opisao koralnu šumu kao stanište izuzetno bogatog ekosistema u kojem, osim mekih korala, žive brojne vrste riba i beskičmenjaka. Ocenio je da je ovo otkriće veoma značajno za očuvanje biodiverziteta Egejskog mora.

"Ovo područje mora biti zaštićeno, ali je pre toga neophodno precizno utvrditi njegove granice, dubinu i ukupnu površinu. Ovo otkriće pokazuje koliko je Egejsko more bogato biodiverzitetom. Da li su pronađene i nove vrste, biće poznato nakon detaljnih analiza. Verujemo da će ovo istraživanje doneti veliki broj novih naučnih saznanja" rekao je on.

Ozturk je dodao da će šestoročlani naučni tim TUDAF-a nastaviti istraživanja u septembru i oktobru, kada će pažnju usmeriti na dublje delove koralne šume.

Naglasio je i da je ovo otkriće rezultat gotovo deset godina sistematskog istraživanja koralnih šuma.

"Ovo otkriće nije došlo preko noći. Obučavali smo postdiplomce i sproveli brojna naučna istraživanja u ovoj oblasti. Ulaganja u tehnologiju i godine iskustva omogućili su da dođemo do ovog otkrića" rekao je Ozturk.

On je istakao da su otkrivene koralne zajednice u veoma dobrom stanju, bez oštećenja, gubitka tkiva ili znakova odumiranja koji bi mogli da ukazuju na posledice klimatskih promena.

Autor: D.B.