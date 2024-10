Iritira me kad ga vidim: Aleksandra oplela po Boži Džonsu, pa otkrila čiji štapić ju je najviše iznenadio (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditeljka Milica Kon u "Trač Pabu" porazgovarala je sa Aleksandrom Stanišić, koja je bila ove nedelje Kristijanov sluga.

- Ona je meni u poverenju rekla da je danas emotivno skrhana - rekla je Milica.

- Jeste. Kako sam se probudila, ceo dan mi je u padu. Pošto smo radili nas troje na kokošinjcu, Kristijan, Nikola i ja, zaspali smo rano. Uželela sam se deteta, to me je dotuklo. Ja sam se spakovala i otišla u izolaciju kod Srđana na čašicu razgovora - rekla je Aleksandra.

- Ti si ratoborna od samog starta, imala si dosta svađa, nekako si skoro svima trn u oku...Šta ti to trigeruješ u njima - pitala je Milica.

- Ne znam, mislim da možda u njima budim neku pretnju ili neki strah. Na sve što mi kažu, ja ne mogu da ostanem nema na njihove uvrede...Ko me je najviše vređao? Boža, tj. kako ga ja zovem Božidarka. On je potpuno izgubio kompas i bio je neuravnotežen, izgovarao je neke strašne reči i izvukao je iz mene sve ono najgore što čovek može da izvuče. Okarakterisala bih ga kao patuljka, on je dečko bezobrazan i odvratan. Ja kada ga vidim on me toliko iritira da je to katastrofa. Mislim da se ne dopada nikome, ne znam zašto toliko juri za devojkama. On bi pokušao neku vezu da bi ostao duže zadržan ovde, pa je u meni sigurno video potencijal da sebe preko mene izgradi, ne izgradi, nego izdigne. Deluje mi malo gejkasto i pe*erasto. Sve što mi je rekao, ne mogu ništa lepo da kažem - rekla je Aleksandra i sa kojim još devojkama je u svađi:

- Sa Snežom Kušadasi, sa Elenom i njenom sestrom Andreom, Reom...Ima tu još žena...Ja volim da bockam Snežu Kušadasi, bezobrazna je. Kada god je neka tema oko mene, ona mora nešto da dobaci. Ona mene čak ni ne iznervira. U početku mi je bilo iritantno, sada mi je smešno, sada se već sprdam sa njom - dodala je ona.

- Da li je ostalo nešto što si želela da kažeš, a nisi stigla sinoć? Ko te je iznenadio - pitala je Milica.

- Iznenadila me je Golubovićeva. Ona od kako je došla ima tu neku devojčicu s kojom je stalno, totalno mi je bolestan njihov odnos. Ona je uvek bila okej sa mnom, slagala je da sam joj se ulizivala, što nije istina. Svaki put kada se jelo za stolom, bila je okej i onda iznenadni taj štapić koji je dala meni. Ne vidim razlog - rekla je Aleksandra.

- Rea ti je bezobrazna, a je l' ona dobar rijaliti igrač - pitala je Milica.

- Mislim da nije, ona nije kompetentna da uđe sa mnom u neki verbalni sukob, jer mi kad se sukobimo, to su obično uvrede. Nema nikakav argument - rekla je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić