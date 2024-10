Šok: Kristijan otkrio da je video Kiki Star pre ulaska na Farmu, ali ne kao ženu: Kockala je i gledala me je kao... (VIDEO)

Otkrio nove informacije!

Voditeljka Milica Kon porazgovarala je nakon Jelene Golubović sa Kristijanom Golubovićem, ovonedeljnim gazdom.

- Jelena moli Boga da ti što duže budeš gazda, jer ne zna šta će biti - rekla je Jelena.

- Ako su ovakvi kada sam ja gazda, zaista je pitanje kakvi će biti kada nisam. Ipak me donekle poštuju i cene i tako dalje. Želeo bih da neko drugi bude gazda da bi se videla razlika između ovoga ili onoga - rekao je Kristijan

- Dosta njih se mota oko tebe, pipkaju te, udvaraju ti se - rekla je Milica.

- Muško sam koje nije uopšte naivno, ne mogu da ne primetim da mnoge od njih izigravaju šalu na tu temu, a ustvari je realnost...Lili je stvarno cirkus, kao iz pinjoara da je izletela lutka starije žene koja se oblači kao žena striptizeta. Ona je pravi inspektor, ali je nekako prema meni, zaista sam iznenađen, čak sam namerno napravio par puta šalu, da proverim, a i vas da uverim da li je to stvarno tako. Ona nije reagovala kao pre...Ona je meni rekla da se zaljubila i da je krenula za ljubavlju u inostranstvo i da nije htela da se bavi više tim poslom policijskim i svemu tome - rekao je Kristijan.

- Kako komentarišeš rad na Farmi - pitala je Milica.

- Namerno sam pao zadatak, odradim, dam primer, oni svi potvrde da ja ginem na poslu, a onda sledeći dan dignem ručnu da vidim da li će me neko pitati - rekao je Kristijan.

- Kiki Star je rekla da voli da lupaš rukom o sto - rekla je voditeljka.

- E vidite, ranije se žalila na to. Kikica je zaljubljena u mene, mislim da ne treba da prelazimo granicu, ja imam četvoro dece, ja volim ženu koja je isto mlada i lepa kao lutka i ne pada mi na pamet to što je u njenoj glavi, ja mogu da se zezam na te stvari. On ili ona, zaista ima osmeh žene i kada nešto uradim, ona konstantno okreće glavu ka meni i osmehne se kao žena koja voli čoveka. Sa transrodnom osobom se susrećem prvi put u životu, čuo sam da komšija ima sina koji umišlja da ima sina i sve je uradio da postane žena, a rođen je kao muškarac biološki. Razumeti ili ne razumeti, nisam lekar, niti sam psihijatar, ne bih da osuđujem, ali imam svoje neko mišljenje. Ja sam sreo čoveka koji se totalno operisao kao Majkl Džekson, čak je operisao i glasne žice i to je bio Grk jedan, homoseksualac, komšija tu, ja sam živeo na Lefkadi, nisam verovao. Moja pokojna žena i ja kada smo ga viđali, stvarno original Majkl Džekson. Ja mogu da se obučem kao žena, ali ja za to uzimam platu, ja time zabavljam narod. Ja time ne šaljem poruku da muško treba da bude žensko - rekao je Kristijan.

- Kakva je njena duša - pitala je Milica Kon.

- Duša joj je napaćena, jako težak život. Ona tu devijaciju, ne samo u misaonoj promeni pola, mogu da shvatim da su neki drugi hormoni i da je tako rođena, ali ono što je prošla u životu je toliko teško i jednosmerno i njoj bilo kakav nenormalitet je normalan...Preturati po kontejnerima, na ivici silovanja stalno, prostitucija, ne znam šta nije prošla, domove gde su samo devijantni fazon ljudi. Jako je pravedna, sve vidi, ona se još nije otvorila, ona je malo u početku i napadala i gruvala, ali od kako sam ja njoj rekao da sam strejt, njoj su lađe potonule. Tu je i nije tu. Ja vidim u njenoj celoj strukturi...Šta god da promeni, ona dođe, prođe i pita mene: "Šta misliš?", ja kažem: "Super" - rekao je Kristijan.

- Kako je ti gledaš, da li je gledaš kao ženu ili kao muškarca

- Ja nju gledam kao dobru osobu koja je zalutala u neki svet koji joj je voljeniji nego onaj što jeste. Ona želi da pobegne od svog života, od onoga što jeste. Ona ne želi da bude Kristijan Nikolić, nego Kristina Nikolić. Pričamo i na nemačkom dosta. Ja mislim da se ona bavi tako s tim, hajde da ne kažem prostitucijom, ali ona čini neke sluge ili njoj čine usluge i za to dobija novac. Tako je ona meni rekla, rekla mi je da je za noć uzela 9.000 evra...Kiki je prošla kroz tu kladionicu kod mene, izgledala je totalno normalno. Ja mislim da nije bila obučena kao žena, siguran sam da je to ona. Ona je meni čak i rekla da me je videla i moj čovek je rekao: "Ovo je ta i ta osoba", ali je lepo prokomentarisao njen pogled. Pomerio se dalje od mene jer mu je bilo sumnjivo kako me gleda, protumačio je njen pogled ka meni. Kaže: "Gledala je kao da mi uhvati pogled", želela je da se upozna možda. Kockala je aparate, sedela je sama za sebe i stalno se osvrtala ka meni, baš je bilo upečatljivo da je namenski došla. Pitao sam je da li živi u okolini, mislim da mi je rekla da joj tu drugarica živi, pa sam čuo da nije blizu. Imala je sve crno na sebi, zato mi je progutalo to, ako je imala suknju, ja je nisam video - rekao je Golubović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić