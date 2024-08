Tukla me je kao vola: Ivan otkrio sve o nasilju koje je preživeo od strane Jelene, tajanstveni fan mu poslao poklon! (VIDEO)

Otkrio jezive detalje!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je Ivana Marinkovića.

Izgleda je stigao neki poklončić za tebe -rekao je Ivan.

Ne znam da li je neka fora, sad ću da otvorim. Ja ne znam šta piše ovde, dobio sam neke čokoladice sa poljupcima i neko staklo kao flaše. Vidim da je neka fora, vinjak, votka i pelinkovac. Piše i poruka 2 puta u 5 sati -rekao je Ivan.

Piše, za Beograđanina. Pablo Pikaso -rekla je Ana.

U poruci piše izdrži do kraja, nema ajvara. Za Ivana Beograđanina šmekera. To je ovaj što je zvao malopre, sad kad počne da me proganja. Hvala Milanče, vidimo se dušo sutra -rekao je Ivan.

Ona je mene u prvom stanu istukla da je svuda liptala krv, bio je jedan plakar sa staklom gde je ona meni razbila glavu sa tim. Ja sam morao posle da farbam zidove da se ne bi videla krv. Onda smo kasnije prešli u drugi stan gde se isto do desilo. Ona kao opravdanje navodi to da sam ja pio ali ja nju nikada nisam tukao niti je psihički maltretirao. U drugom stanu je isto bilo krvi do kolena, ona je mene toliko tukla da sam ja bio krvav. U trećem stanu je već bila havarija, ona je mene ubola sa makazama, na kraju sam je prijavio i došla je čak i policija -rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja