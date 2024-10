Nikola Lakić savetuje Božu, on se rasuo na komade: OVO MI JE JEDNA VELIKA ŠKOLA (VIDEO)

Ne zna gde udara.

Boža Džons teško teško prihvata da ga Ena Petrović ne želi, Nikola Lakić je pun saveta koje mu šakom i kapom deli.

- Reci mi šta misliš, šta će biti između mene i Ene posle svega. Neću da joj prilazim ni sutra ni danas - rekao je Boža.

- Rekao si da stavljaš tačku, posle deset minuta si uradio drugačije. Vidiš kako je Luks transparentan - rekao je Nikola Lakić.

- Kako misliš transparentan - upitao je Boža.

- On kaže devojci ma pali, mrš on ih testira. Ako mu dođu, dođu ako ne on ide dalje - kazao je Nikola Lakić.

- Ja opet gledam da li je ona u pabu, virim kroz prozor. Peca mi kaže izdigni se - rekao je Boža.

- Kako ti srce kaže. Ako ti kaže da je juriš, ti je juri. Za stolom nemoj da iznosiš ništa loše za nju. Fokusiraj se na nju ako ti je to prioritet - kazao je Lakić.

- Ovo mi je jedna velika škola -rekao je Boža.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: Pink.rs