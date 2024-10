Peca je folirant, Saletu je dosadno: Jelena Golubović o ljubavnim odnosima na imanju (VIDEO)

Ona sve vidi.

Jelena Golubović otvoreno o ljubavnim parovima, otkrila ko je sujetan, a ko iskren.

- Šta čuješ da se priča o Saletu i Rei ovde po kući - upitala je voditeljka - rekla je voditeljka.

- Da li je igra,da li je pravo... Svi priželjkuju rijaliti svadbu, ko bi mogli biti mladenci, ko kuma, ko deveruša..- rekla je Jelena.

- Šta misliš ko je iskreniji u tom odnosu, Sale ili Rea - upitala je voditeljka.

- Saletu je dosadno da bude sam, on je navikao da njemu neko opere majicu, kaže da je svestan da ga devojka napolju ostavila ali da on živi od momenta. Zna da je to pogrešno, al je takav - kazala je Jelena.

- Ko je folirant Sale ili Rea - upitala je voditeljka.

- Najveći folirant je Peca u odnosu na moju rijaliti ćerku Aleksandru. Mislim da je jako sujetan, ne sporim da mu se sviđa, za pravog muškarca ona je prilika - rekla je Jelena.

- A što je on folirant - upitala je voditeljka.

- Da je stvarno voli spustio bi svoj ego i svoju sujetu. On nema kapacitet mene da čuje, da mora da ima strpljenje, ništa - rekla je Jelena.

Autor: Pink.rs