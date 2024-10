Hoćeš NA SILU da je vežeš za sebe: Jakšićeva brutalno osudila Božu Džonsa zbog njegovog ponašanja prema Eni, pokušava da ga dozove pameti (VIDEO)

Ali ne vredi.

Boža Džons tvrdi da on nije takav za kakvim ga smatraju, da ima dobre strane, pojedini Farmeri su nepoverljivi i smatraju da je on baš takav kakvim se predstavlja.

- Ti si me posavetovao kao brata i to, ali... Setim se tatinih reči, sine u životu je sve Božija volja. Ako nešto treba da se desi, desiće se. Što više siliš, to sve ide dalje. Takav sam kad se zaljubim - rekao je Boža.

- Onakvo tvoje ponašanje, to ne sme da se desi - rekla je Aleksandra Jakšić.

- Pogotovo meni koji nisam takav - rekao je Boža.

- Ti JESI takav. Tražiš opravdanja, nisi ti klinac - rekla je Aleksandra.

- Nisam ja nju ugrozio, ja sam sebe ugrozio. Morao sam da izbacim bes iz seb - rekao je Boža.

- Niste se dovoljno zbližili da bi mogao da uradiš ono što si uradio danas - rekla je Aleksandra.

- Kako ja nikada nisam polupao stolove. Ti si dva tri puta uradio to za deset dana - rekao je Nikola Lakić.

- Ti hoćeš na silu da je vežeš za sebe. To ne ide na silu - rekla je Aleksandra.

