Ide od jedne do druge i moli za vezu: Peca totalno raskrinkan, svi ga razotkrili, Aleksandra priznala šta je planirao da uradi sa njom (VIDEO)

Peca totalno raskrinkan!

Nikola Lakić postavio je pitanje Aleksandri Babejić vezano za Pecu Lazića. Boža Džons se ubacio unjihov razgovor, pa je nastala opšta svađa oko onoga što je rekao Peca još u karantinu.

- Da li je pre dva dana vođen razgovor uzmeđu tebe i Pece gde ti je on reka citiram: Bilo bi dobro da mi ove sezone imamo svadbu, to bi bilo najgledanije i treba da se baziramo na to -pitao je Nikola Aleksandru.

- Još od davnih dana, potencirano je bilo na to -priznala je Aleksandra.

- Ovo je priča u karantinu, rekao je Božo, veruj bratu ova farma, u narodnoj nošnji ja i neka riba. To je taj fejk -prepričao je Boža ono što mu je Peca rekao u karantinu.

- Ja sam svakako sa Jelenom i Aleksandrom pričao, naravno da je moje mišljenje bilo da je to najiskrenija stvar što se nama dešava. Ja sam mislio da je od svih parova najiskrenije naše, sve mi se činilo neiskreno -pričao je Peca.

- Ide od jedne do druge i moli za vezu -rekao je Boža.

Autor: M. Vićović