Peca urla iz petkih žila! Aleksandra i Kiki mu priredile pakao, trčao za prasićima do iznemoglosti (VIDEO)

Peca opet u crvenom!

Aleksandra Babejić večeras je pustila prasiće iz svinjca. Peca Lazić imao je burnu reakciju kada je video da prasići trče po imanju, a Kiki Star pokušala je da smiri situaciju pa je podržala Aleksandru.

- Ma boli me ku*ac, namerno pustila sve tri svinje Kiki i Aleksandra. Je l' moguće da mu ne daju mira, namerno pustili sva tri obora da ja jurim svinje. Koja je to fora je*o te, maltretirate me namerno. Sad sam se oprao, radim kao konj, stigao sam pre 15 minuta u kuću. Baš ste bezobrazne, to nije rijaliti, to je smešno. Sad sam se okupao -rekao je Peca.

- Svinje su zatvorene sve vreme u svinjac, neka hodaju malo. Znaju gde im je mesto, one se same vrate tamo - objasnila je Kiki.

Detaljnije pogledajte u video prilogu.

Autor: M. Vićović