JA DA SE PITAM... Kristijan Golubović otkrio šta bi radio da je ministar za brigu o porodici: Moramo da radimo na natalitetu! (VIDEO)

Hit priča!

Kristijan Golubović je ovog popodneva sa Nikolom Despotovićem pričao o deci, te je tom prilikom istakao da bi voleo da se malo više poradi na natalitetu u Srbiji.

- Gleda me, gleda da li gledam. Stavi daljinski iznad koka kole...I kao stavi... Ja ga kao malo udarim po pelenama - rekao je Kristijan.

- Koliko ima on? - pitao je Nikola.

- Imam Kirila, imam i velikog on ima 28 godina. Sad se oženio. Ja sam deda preko setsre. Njen sin srednji ima 2 ćerke - dodao je Kristijan.

- Jel povukao najstariji na tebe? - nastavio je Nikola.

- On je findečko, duša od deteta. Kada ga vidiš odmah vidiš da je dobra duša. Pored oca ovakvog i majke mučenice da počne da se mangupira... Na šta to liči? Radi na minhenskom aerodromu, mnogo je pametan. On je nova generacija pametnih. Razmišlja... Prvo gajba, posao, svadba pa dete - priča Kristijan.

- Ja matora drtina pravim decu, što vi ne pravite. Mora obaveza da se napravi... Sistem kaže petoro dece... Ko napravi petoro dece 100.000 evra, imate besplatan plac, na selu, zabit.... ja bi tako uradio, je*eš ti to - rekao je Kristijan.

- I ja bih tako - dodao je Nikola.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.