SEDNEM JA NA POŠTARSKI BICIKL I KRENEM... Kristijan otkrio farmerima kako zbog opklade umalo nije izgubio život (VIDEO)

Neverovatna priča!

Kristijan Golubović je danas okupio nekolicinu farmera oko sebe te im je ispričao još jednu neverovatnu priču koju je doživeo.

Naime, on se, prisetio dana kada je zbog opklade seo na poštarski bicikl i krenuo iz Novog Sada ka Beogradu.

- Doneo mi neki unikatni sat, milion evra košta, i ne može niko da ga proda.... Njegov drug tu jedan, a jedan posle dođe... Ti je taj Sima, od Ćente kum, ozbiljan čovek... Kaže ja mogu 10 kilometara bicikolm. Ja kažem, evo ja ću do Beograda biciklom, u farmerkama i šimikama. Nađu mi poštarsko biciklo, plik ovde između mu*a i šu*ka, gde je neverlend... Ja sam ga muljao ovako, pa ovako, pa sednem na g*z... Pokidao sam pi*ku. Noge... U farmerkama... Došao sam do Berške, hteo sam da skočim sa mosta, da me nema... Otišao sam u bolnicu, raspao se bicikl... Ko će da vozi poštarski bicikl... Od Novog Sada do Beograda... Ljudi sviraju, prepoznaju me - pričao je Kristijan.

- Čistili mi ranu, to je impotentna kost, nisam mogao da je*em... - žalio se Golubović.

