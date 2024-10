Farmeri oštriji nego ikada! Jedva dočekali da urade ovo, Jelena i Boža ovom slugi udelili štapiće (VIDEO)

Nominacije su u toku!

Dolazak voditeljke Milice Kon najavio je večerašnju emisiju. Na Farmi 8, otpočele su nominacije, a Milica je pozvala farmere da se uhvate štapića pa krenu da ih dele slugama.

Ovonedeljne sluge su Dušica Topić i Kristijan Golubović, a gazdarica je Sneža Kušadasi. Voditeljka je podsetila da će ukoliko rezultat bude nerešen gazdarica odličila koji farmer ide u izolaciju, pa je prvu reč dala Boži Džonsu.

- Nevezano za sve, Kristijana ću da sačivam, a ovaj štapić ću dati Dušici -rekao je Boža za kraj, nakon što je izneo mišljenje o slugama, pa je sledeća na redu bila Jelena Golubović.

- Ja stvarno ne mogu da dam Kristijanu štapić, daću Dušici. Sa njom sam imala konflikte, sa Kristijanom kako će da bude do kraja videćemo. Ako on zbog Dušice odluči da se svađa sa mnom i okrene mi leđa, to je njemu na ćast -zaključila je Jelena pa štapić dala Dušici.

