PUČE TIKVA! Andrea ZAURLALA na Saleta kao nikada do sada, pa mu poručila: Idi tamo gde imaš prođu, završili smo za sva vremena! (VIDEO)

Nisu dugo izdržali!

Andrea Anđelković i Sale Luks ušli su u žestoku raspravu, jer je on uvredio njenu sestru.

- Zaje**vaj se, radi šta hoćeš, ali ja ti budala za pravljenje spektakla nisam. Znam tačno šta radiš i šta želiš da postigneš -rekla je Andrea.

- Ti mene ne poštuješ -rekao je Sale.

- Ja tebe ne poštujem? Ti mene da poštuješ ne bi se ponašao tako. Iznerviralo te što nisam legla pored tebe da spavam i ti si moju sestru zbog toga izvređao. To meni nije normalno -rekla je Andrea.

- Meni je to normalno. Ovde nemam bolji izbor, da sam ga imao, bio bih sa tom -rekao je Sale.

- Jutros si rekao da ti uvedu nekoga interesentnog, jer ne mogu da se obaram sa klinkom. Idi kod te kod koje imaš prođu. Kažeš da me voliš a moju sestru vređaš -rekla je Andrea.

- Dobro, malo sam je uvredio, nije sad strašno -rekao je Sale.

- Ne može tako. Sa mnom si mogao kako hoćeš, ali sa njom ne možeš. Ti i ja samo završili, ne interesuje me. Od mene ćeš se otkačiti -rekla je Andrea.

- Ja sam se sam otkačio. Nego mi je dosadno. Nisam ja klošar neki. Tolika ljubav da pukne u jednom jutru -rekao je Sale.

- Izvređao si mi sestru, rekao si da je prostitutka i da se je*e za tri glave -rekla je Andrea.

- Mada mislim da ne vredi toliko -rekao je Sale.

- Ti za mene više ne vrediš ni pet para. Mene i sestru vređati više nećeš. Ja kada jednom precrtam nekoga to je to. Zaobiđi me u širokom luku. Uvredio si mi svetinju, meni je porodica amin. Nek ati dovedu neku drugu, moju pi**u dobiti nećeš i kraj -rekla je Andrea.

- Znači precrtala si me za sva vremena -rekao je Sale.

U video-prilogu pogledajte detaljnije:

Autor: Iva Besarabić