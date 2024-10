LAKIĆEVA ISPOVEDAONICA! Andrea nakon raskida sa Saletom kipti od BESA: Preti da će da ide tamo gde ima prođu, kod Aleksandre! (VIDEO)

Ne može da je smiri!

Andrea Anđelković je nakon raskida sa Saletom Luksom otrčala kod Nikole Lakića kako bi mu se požalila na njegovo ponašanje.

- Jesi li mi video jutros facu, oterala sam ga u pi**u materinu. Ne mogu da mu dopustim takve stvari. Aleksandra je slobodna devojka i može da radi šta hoće, ali njemu zameram, jer je zauzet. Ona mu je rekla juče da se spustio na moju energiju -rekla je Andrea.

- Nije te odbranio -rekao je Lakić.

- Posle mi preti da ide tamo gde ima prođu, a to su kao Aleksandra Jakšić. Ali ja to neću da kažem da ne bih palila vatru, to nije moj fazon. On trenutka kada je uvredio Enu, on sa mnom nema nikakvu vezu -rekla je Andrea.

- Radi po istom šablonu kao Boža, a govori da ima drugačije kodekse. Smatrao sam ga da nije taj lik. Sad kao hoće da ti uzme hranu, jer bi ti napakostio. Tako se ponašaju muškarci i napolju -rekao je Lakić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije:

Autor: Iva Besarabić