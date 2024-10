On je uhoda, odlepio je za mnom: Elena svesna koliko je Boža zaljubljen, Lakić navija za tenziju (VIDEO)

Rekla mu sto puta.

Elena Petrović poverila se Nikoli Lakiću kako se oseća povodom Bože Džonsa.

- Malopre sam se nasmejala jer ti i Conja dobacujete, ja čujem to dok se svađam i meni je to smešno. Znam nego ta sprdnja napolju ima mnogo veću sprdnju nego ovde - rekla je Elena.

- Koliko god da mi je on drag, zamerim mu sto puta, može u afektu da ti kaže p*čka ti materina, to razumem. Ali da ti on priča da mu se diže na tebe...- rekao je Lakić.

- To je ružno. Dvadeset puta mu kažem. Meni je mnogo smešno što ja u svađi plačem a on mi kaže ti si spavala pored Conje. Kažem mu opet će da plače kaže neću i ode da plače - rekla je Elena.

- Meni je zanimljivo. Dosadno mi i onda neka bude malo neke tenzije. Mislim da se on zaljubio, malo tera rijaliti ali se zaljubio - rekao je Nikola Lakić.

- On je uhoda. Uhoda koja je odlepila za mnom - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S. J.