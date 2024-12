Stavila sve karte na sto!

Aleksandra Nikolić nastavila je razgovor sa Ivanom Marinkovićem o njenom bivšem mužu, koji je po njenim rečima problematičan.

- Da li bi tebi smetalo da mi uđemo u vezu, a da moj muž meni krene da postavlja pitanja da li bih s njim napravila još jedno dete? - upitala je Aleksandra.

- Kakav je to odnos onda da nakon deset godina to od tebe traže? Je l' ima on svoj život? - upitao je Ivan.

- Šta ja da radim? Ja sam mu rekla da s njim želim da budem prijatelj nakon svega. On mi govori da ne može da me gleda kao drugaricu. Pokušava uvek preko ćerkice da mi se dodvori - kazala je Aleksandra.

- Nije mi to jasno - dodao je Ivan.

- Ja sam njemu rekla da ga ne volim više - dodala je Aleksandra.

- U nezavidnoj si situaciji za koju si sama kriva, kao i ja što sam za svoju, ali meni je pao kamen sa srca - rekao je Ivan.

- On mene kad vidi, njemu nije dobro. On sve daje da me vrati, ja znam da bi on sad sve dao za mene - kazala je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.