GUŠI SE U SUZAMA! Nakon sukoba sa Jelenom Golubović, Aleksandra doživela potpuni emotivni KRAH! (VIDEO)

Ne može da se oporavi!

Nakon žestokog sukoba koji je imala sa Jelenom Golubović, Aleksandra Babejić je doživela potpuni nervi slom.

- Izvedi je malo napolje na vazduh, neka se isplače biće joj lakše -rekao je Peca.

- Izvini što sam bila malo gruba prema tebi danas, da li mi opraštaš? Nisi sama, tu sam je -rekla je Marija.

- Jelena je rekla da ćemo sutra da pričamo, a ignoriše me ceo dan, iako vidi da nisam dobro. Boli me to. Ja razumem svačiju situaciju, ali nie tu kada mi je najpotrebnija -rekla je Jelena.

- Mene ne možeš da izgubiš. Ja sam shvatila šta ona radi, htela je da nas posvađa. Ja se jesam naljutila, ali te volim i brzo me popusti. Kada te ljudi vole oni će oprostiti mnogo toga -rekla je Marija.

Autor: Iva Besarabić