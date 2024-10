OVO JOJ NEĆE OPROSTITI! Nakon sukoba sa Jelenom Golubović, Aleksandra otišla kod njene ljute RIVALKE! (VIDEO)

Preterala je?!

Aleksandra Babajić je danas imala žestok sukob sa svojom rijaliti majkom Jelenom Golubović nakon čega je otišla da se požali Jeleninoj rijaliti rivalki Sneži Kušadasi.

- Tek me je sada prestala glava -rekla je Aleksandra.

- Šta se desilo, pričaj -rekla je Sneža.

- Ma sa Jelenom. Čitav dan me žena kulira i kako god, ne možeš biti imun za to. Dok je ona pevala sa Božom. Posle ručka smo Peca i ja da jedemo slatko i tu je krenula naša svađa. Stvarno se nenormalno ponaša prema meni, a govori mi da me voli. Posle kaže da me kao nije videla -rekla je Aleksandra.

- Laže. Ti si igubila honorare zbog nje, tamo si ležala i spavala, a nju je bolelo uvo da te budi -rekla je Sneža.

U video-prilogu pogledajte detaljnije:

Autor: Iva Besarabić