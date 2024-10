SALE LUKS ALEKSANDRI DAO OČINSKI SAVET: Evo kako je umirio uplakanu lepoticu (VIDEO)

Nije se protivila.

Sale Luks se jutros izdvojio sa Aleksandrom Babejić i smirio je nakon jutrošnjeg plača.

- Glavu gore, imaš tu par drugarica, sa njima si dobra, ostale rendaš. Videla si šta sam ja rekao za Dušicu, mislim da je rejverka, geng beng. Opet smo sad okej, napada i ona mene, ali ja nemam problem... Svako pravi sranja. Ja se i sa Andreom svađam i napušavam. Ne bih dao da je niko dira, da je napušava i to, ali se ne mešam. Neka se svađa. Ima moju podršku i zaštitu, ima vokabular... Vidiš da sam te sad nasmejao. Počisti to, i dođi da ručaš sa nama- dodao je on.

- Hvala - rekla je Aleksandra.

