Baba, opusti se: Kristijan objasnio kako je spasio babu i psa od poplave, nasmejao sam sebe (VIDEO)

Heroj!

Kristijan Golubović objasnio je Saletu Luksu i Sneži Kušadasi kako izgleda kada osećaš moralnu odgovornost.

- Bile su poplave i ja sam došao tamo. Nastavnik srpskog jezika, poplavljena kuća do prvog sprata, pitbul stoji na jednom ostrvcetu zavezan lancem, niko ne sme da mu priđe. Zamisli sad ovo brdašce. I vezan pitbul lancem - rekao je Kristijan.

- Udavio se sto posto - rekao je Sale Luks.

- Ne, ne, nadođe voda do ovde, a njemu noge do ovde u vodi i ne vidi se brdašce. Samo drvo i pitbul na lancu. Ja dolazim iz vode. Moram iz vode da mu skinem lanac i da pliva sa mnom do ulice - rekao je Kristijan.

- Plavinac - rekla je Sneža.

- Nastavnik srpskog jezika je bio tu. Rekli su da sam ja krao oluke i svinje za vreme poplava, manijaci. Hejtovali me. Javi se profesor i kaže ne, meni je kera spasio. Baba neka sa maramčem, ja je zagrlio ovako, kad mi je žena skočila za vrat, da se udavim. Rekoh baba opusti se, nisam ja u kadi nego u Dunavu. Rekoh baba, odosmo oboje - rekao je Kristijan.

Autor: S. J.