Rešio da zavadi sve: Boža otkrio Eleni da ju je Rea ogovarala kod njega, ona odlučila da nisu više sestre (VIDEO)

Potpuni obrt.

Dok su se Elena i Petrović i Andrea Anđelković od početka rijalitija držale zajedno, niko im nije mogao ništa. Boža Džons koji je zaljubljen u Elenu, odlučio je da joj prenese šta je njena sestra pričala za nju, ona se šokirala informacijom.

- Ona mi došla i rekla Božo, samo ću ti reći polako, ona se zaljubila u tebe. Budi oprezan, neću ti više ništa reći. To je bilo pre petnaest dana a sad kao hajde smaraču. To je Rea, podguzna muva. Sutra će ti ona okrenuti leđa kao sestra, to je normalno, nije ona tebi rođena sestra - rekao je Boža.

- Da - rekla je Ena.

- Ne pričaju otac i sin, ćerka i mama godinama pa koga boli uvo - rekao je Boža Džons.

- Nas dve smo ovde sestre zbog Nikole, ali nas dve kao rod mi nismo, to i ti znaš - rekla je Ena.

- Ja to znam, mene čudi da vi to... Ona ti je ili neki skroz dalji ili nije nikakav - rekao je Boža Džons.

- Džoni je njoj rođeni brat od tetke. Meni ne - rekla je Ena.

Autor: S.J.