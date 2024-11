Sandra oduvala Peju, urnisala ga zbog kodeksa prema Luki, Mića dao svoj sud: Ja mislim da njega sada... (VIDEO)

Obrt!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Sandri Obradović.

- Da li ti smeta Pejino udvaranje i gde su ti kodeksi sada - glasilo je pitanje.

- Ako je to udvaranje, kao što je danas izjavio, da, smeta mi. Onda je to katastrofa, nije u redu ni prema Eni - rekla je Sandra.

- Za moje kodekse? Ja sam rekao istinu na radiju, slobodan sam dečko, mogu da radim šta god želim, niti je ona zauzeta devojka. Smatram da je lepa devojka, dok je bio Luka nisam želeo da joj prilazim i da je smaram - rekao je Peja.

- Ja mislim da ti Luku uopšte ne intresuješ - rekao je Mića.

- Prošle godine Samir je govorio da je kod mene video neku emociju, sedam meseci je to govorio, ja sam se družila tada s petoricom. Ja sam ga napu*ila ku*cem, pa smo dobili ljubavnu Elitoviziju da pevamo...Dr*ao me je ceo sto do kraja, pa kao bićemo kada izađemo, nismo bili - rekla je Milena.

- Luku boli ku*ac za to, pretpostavljam kao muškarac - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić