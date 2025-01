FINO JE MOLILA DA SE SKLONI OD NJEGA: Sanja RAZOTKRILA Sofijine namere tokom podele, Lepi Mića dao svoj sud! (VIDEO)

Nove teorije!

Voditelj Milan Milošević podigao je Sanju Grujić kako bi prokomentarisala podelu budžeta ovonedeljnog vođe, Sofije Janićijević.

- Ja sam za sebe zadovoljna kako me je pohvalila, kao da smo najbolje drugarice, rekla je da sam fina, prijatna, kulturna i vaspitana. Nije me ni briga da li je iskrena, bitno je da me hvali. Kroz tu podelu budžeta se videlo da joj je stalo do pomirenja sa njim, iako je do pre nedelju dana pokušavala da istakne da joj je on najveća greška. Vidimo da bi joj Terza, kada bi joj dao priliku, bio džekpot. Nije mi se dopalo kada je Teodori davala budžet, odmah je morala da umeša Terzu. Krenula je da ga svađa sa drugim ljudima, pa je pričala neke priče za Terzu, pa za Munjeza...Iz tog razloga je dala Ivanu srednji budžet, kako bi kod Aleksandre proradila sujeta, pa tu uzdrmala kavez. Nekima je pričala hvalospeve kako bi nesmetano nastavila sa učešćem i kako je niko ne bi vređao. Kako je Dragani davala savet, svi znamo da se priča o varnicama između nje i Terze, fino je molila da se distancira od Terze - rekla je Sanja.

- Danas je Sofija uradila više stvari vrlo uspešno. Pokazala je da može da joj se dopadne Mateja, neko ko je lep, zgodan i savremen. Pokazala je preko Aleksandre da postoje gori od nje, ali i da iziritira Terzu da komentariše njen budžet. Ko ovde kaže da neko koga on postavi za vođu diktira podelu budžeta?! To je budalaština teška. Ne, sad će Soni da joj diktira od kuće, to je budalaština! Sofija je, htela ili ne htela, izazvala reakcije učesnika. Danas je Sofija bila vrlo mudra, mnogi su je potcenili, čujem šta se priča, misle da je budaletina - rekao je Mića.

Autor: Nikola Žugić