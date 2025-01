Karambol za stolom!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi prokomentarisao odnos Jelene Ilić, Uroša Rajačića, Jovana Pejića Peje i Ene Čolić.

- Oni se svađaju i mire se na svaka dva tri dana, ja ne bih mogao da budem i da izdržim u ovakvom odnosu ni dva dana. Ko dva roga u vreći, ne znam šta im je misliti. Rekao sam da mi se ne sviđa kako oni psuju i to što rade...Ja sam bio pozdravljen u čestitki i pozdravljam Zlatu i Peju. Ako Peja ispadne jak u glavi i ne sluša svoje emocije i ne bude s Enom, on će mene da oduševi, a da će sada da se igra i to, ne znam, ovde je zaj*bano. Njima je data cela pekara puna svega, oni su sve to razj*bali, sada imaju mrvicu i sada ću da vidim kako će je čuvati. I tvoji majka i otac vide tvoje suze, i oni vide, ne bi voleli da njihova deca pate. Sada, ostavite njih na miru, a ovde niste ni prva ni poslednja zabranjena, nepodržavana ljubav - rekao je Gastoz.

- Slažem se apsolutno sa njim. Okrivio me je jer sam starija i jer je na meni veća odgovornost - krenula je Ena, ali je Gastoz prekinuo:

- Ma kakvi, ti imaš 13 godina, u tom crtaću si ti i zla i dobra princeza - rekao je Gastoz.

- Odlučila sam sada da poštujem sebe, jer mi je ono bilo odvratno što sam videla. Poštujem naš odnos, ali od današnje čestitke ne želim da idem protiv njegovih roditelja. Ako on bude napravio drugačiji odnos, neka to bude s čvrstim temeljom, a ne ovako bezveze. Čuvam tu mrvicu, mada je dobio pecivo, tako da imamo jedno pecivo u pekari. Ja ću biti dobra, obećavam - rekla je Ena.

- Gastoz se sprda sa tuđim vezama, ovo je kafana sa polupanim stolovima, nosite se u pi*ku materinu. Meni je veza Ene i Peje skalamerija, cirkusijada i sve najgore. Kada je veza kako treba, onda su napadi, a kada dođe do ovoga, onda neke mrvice i ostalo. Neće to tako. Ta se mrvica istopila, ostala je zatvorena pekara. Peja je samo u vezi ispao neko ko nije zreo za tu priču. Ena Čolić želi dečka kog može da pridobije, a kada ga pridobije, onda ga kreira po sebi - rekao je Mića.

- Pa šta treba, po tebi da ga koriguje? Tako je isto pričao za mene i za Anđelu, da je ja kreiram po sebi, jok ću po tebi - skočio je Gastoz.

- To su muškarci koji u sebe nemaju poverenje, gospodin Gastoz i Ena su pravi par, slažu se u svemu - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić