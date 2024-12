Svi su čekali novajlijin komentar: Andrej Savković dao svoj sud o odnosu Ene i Peje, ona ga više ne zanima? (VIDEO)

Zanimljivo!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Večeras će učesnici birati da li će u izolaciju poslati Enu Čolić ili Jovana Pejića Peju. Dačo Virijević počeo je da nominuje.

- Peja je kulturan momak, sa lepim manirima. Pametan je, ume da manipuliše. Kod njega mi se jedino ne sviđa što filozofira. Eni sam izgovorio najgore stvari i iskreno sam joj se izvinio. Samo sam hteo time da je povredim, kao i ona mene. Uradio sam to na jako glup način. Što se tiče njihove veze, neću to da komentarišem. Ena je poslednja osoba prema kojoj bih ispao dvoličan, jer ona to nije. Ostavljam Enu, šaljem Peju - rekao je Dačo.

- U Peji sam videla finog i dobrog čoveka, koji mi se lepo obratio. Uvažavaš starije ljude, to sam primetila. Iza tvog dečjeg lica, krije se intelekt i obazrivost. Ena, ti si toliko pedantna žena. Želela sam da se Peja i ti pomirite, jeste jedno za drugo. Shvatila sam ko si ti i radujem se tome. Šaljem Peju, ostavljam Enu - rekla je Milica.

- Pejo, itekako imaš dobrih osobina. Rekao sam u studiju da si jako inteligentan momak i vrlo dobro znaš šta treba da radiš. Moje mišljenje je da treba da se družiš s ljudima s kojima se družiš. Labilan si, nekad više slušaš druge, nego sebe. Ena, rekao sam da si prelepa i pametna žena. Na početku nisam verovao u vašu vezu, delovala je klimavo, ali sad deluje na bolje - rekao je Andrej Savković.

Autor: Iva Stanković