Otac joj je dao vetar u leđa: Lepi Mića dao svoj sud o odnosu Anđele i Gastoza, evo da li misli da će opstati! (VIDEO)

Ovako on razmišlja!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Lepom Mići, Mileni Kačavendi i Urošu Staniću kako bi dali svoj sud o vezi Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Mora njihova veza da se malo uozbilji. Njen otac nije protiv Gastoza, ali mu je dao do znanja da on stoji iza nje i da itekako brine o njoj. On je video da se Anđela zaljubila i ne želi da napravi istu grešku - rekao je Mića.

- Kako gledaš na haos sa njihove žurke? - upitao je Darko.

- Anđeli se mere stvari pet puta više, a onda vidimo klip Rajačića i Ene koji je deset puta gori. Gastoz hoće Anđelu da kreira po svojim nekim razmišljanjima i željama. Te stvari su meni jako poznate i biće jako teško. To su velike sitnice oko čega se oni svađaju. Mislim da je Anđela posle dolaska njenog oca dobila sigurnost i vetar u leđa. Ona posle toga itekako veruje u sebe i više nikakav problem nema.Ovde emocija nema, ajde da damo priliku Gastozu da možda on želi da se promeni - rekao je Mića.

- Milena i ti si se malo vadila. Pričala si Gastozu: ''Neće tebi biti lako'', a posle si kod Anđele promenila priču. Šta misliš o njihovoj vezi? - upitao je Darko.

- Ja se ne slažem sa ukućanima. Pričaju: ''Kako može da ga iznervira ako je voli, kako može ovo ili ono?'', pa mene baš može da izbaci iz takta samo onaj koga volim. Ja znam na šta se odnosilo to u utorak. On nije bio raspoložen, ali je meni ovo potpuno jasno šta govori. Smatra da u odnosu na stav koji Anđela ima, ne treba da dozvoli sebi da toliko popije. Smatram da nije hteo da bude direktan jer su prošli put zamerali kad je Anđela navodno plakala zbog vina. Ja njihov odnos ne vidim kao rizačan niti da bilo šta smeta - rekla je Milena.

- Uroše, šta ti kažeš o njima? - upitao je Darko.

- Anđela treba što pre da se vrati na priču od početka sezone kada je pričala da muškarcima ne dozvoljava da je ponižavaju. Gastoz ne može više da izdrži da stoji pored ove devojke, ona mu se smučila. Njihovo muvanje mi je bilo jako slatko, ali kad je osvojio, ona mu je dosadila. Anđela mu se malo više otvorila, na početku je bila ledena kraljica, bila je osoba sa stavom i karakterom. Mislim da njega pale odbijanja i drske žene, ona mu je otvorila srce na dlanu - rekao je Uroš.

Autor: N.P.