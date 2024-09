Luka dao svoj sud o Marku Zecu, tvrdi da ga je on pomirio sa Kačavendom, evo i kako (VIDEO)

On je rešio sve nesuglasice među njima!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč , koja je otkrila šta miski o ovonedeljnim potrčcima ovonedeljnim potrčcima Marku Zecu i Nenadu Ćubiću Ćubi.

- Marko tebe svi ljudi komentarišu kako te komentarišu jer na silu radiš neke stvari. Nisi lop momak, ali na silu radiš neke stvari. Zamerio sam ti to za Kačavendu, ali nemam šta da prčam, nisi mi inspirativan. Sačuvaću Ćubu - rekao je Terza.

- Kčavenda je rekla da su joj razni prilazili, ali ja ću reći da sam to bio ja. Ja sam taj koji sam joj rekao da treba da spusti loptu sa Markom jer me on i zamolio. Mislim da nije loš momak, ali pogubio se jednostavno ovde jedno priča drugo radi i to će ga koštati - rekao je Luka, pa dodao:

- Ćuba je dobar dečko, ali previše povučen i mislim da se nimalo nije istakao. Šta raditi sad, ako vas mi kudimo narod će vas sačuvati i obrnuto. Sačuvaću Ćubu - rekao je Luka.

