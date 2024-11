Žestoko prepucavanje u Eliti: Aleksandra i Luka ponovo zaratili zbog Ivana, ona ponovo hvali Marinkovića! (VIDEO)

Nisu rešili nesuglasice!

U toku je još jedna anketa u "Eliti", a takmičari biraju najvećeg emotivnog manipulatora. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Miljani Kulić.

- Najveži emotivni manipultor broj jedan je Ivan Marinković. Broj dva Macanović. Manipulisao je sa mnom i mojom porodicom. Pokrivao me je u kockanju, nikad nije pozvao moju majku i rekao je. Išao je sa mnom da uzimam novac na kamatu. Teodora je njegova žrtva, on nju ne voli. Zola je sve bio u pravu za Amebicu. Treći emotivni manipulator je Luka, bez obzira što smo u dobrim odnosima biću iskrena. Luka je emotivno manipulisao Sandrom dok nije izašao napolje. Ona se zaljubila, on je rekao da ne želi da bude u odnosu sa njom - pričala je Miljana.

Naredni je glasao Ivan Marinković.

- Svi smo nekad emotivni manipulatori, zavisi sa kojom smo osobom. Miljana mi je dala ideju jer sam sad slušao najveću manipulaciju koju sam čuo u poslednje vreme, a to je Luka. On je razgovarao sa Sandrom i ubeđivao je šta je Aleksandra uradila. On je Aleksandru ubeđivao da ne gaji emocije prema meni, ona se pravdala, a on je pitao kako je mogao da pomisli da sam ja pametan. Njih troje su mi šou program, Sandru ću da izuzmem jer ona samo ćuti - govorio je Ivan.

- Ja kad sam se vratio pričao sam sa Sandrom i još više smo stupili u kontakt. Slagao je, kao što i za sve laže. Na krevetu je bila rasprava između Aleksandre i mene, jer ne znam kako je pametan neko ko se tako ponaša prema majci svog deteta - dodao je Luka.

- Pošto vidim da teraš, moram da teram do kraja. Ako sam rekla da je inteligentan ne znači da je divan. Ako sam ja us*ala tebe kao prijatelja, nema šta da pričaš ti sa njim - rekla je Alekasandra.

- Drugo mesto je Munja, ne znam da li je istina ono za Jelenu i Teodoru. Ne znam kako uhvatiš ženu na emocije, školski primer. Glavnim temama neću da dajem na značaju, malo se povlačim. Reći ću da je treći Gruja, uspeo si da izmanipulišeš Mimom na samom početku svojim ignorisanjem. Nakon toga si nas ubedio da si se za mesec dana zaljubio u Šašku, emotivni si manipulator - govorio je Ivan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić