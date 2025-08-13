VARVARSKI POTEZ NA POLJUDU: Zapalili srpsku zastavu, Kešelj poručio – NEĆEMO ĆUTATI!

Na utakmici održanoj na stadionu Poljud u Splitu, navijači su zapalili zastavu Srbije, što je izazvalo oštru reakciju Ministarstva sporta Republike Srbije.

Državni sekretar Marko Kešelj oglasio se na Instagramu, osudivši ovaj čin kao „neljudski i varvarski“, naglašavajući da je sramotno i jadno da se ovakve scene dešavaju i tokom sportskih događaja, koji bi trebalo da promovišu jedinstvo i ljudsko dostojanstvo.

„Ministarstvo sporta najoštrije osuđuje paljenje srpske zastave na Poljudu i sve vidove ekstremističke ideološke propagande. Uputili smo oštru notu FIFA i UEFA i zahtevamo najstrožu kaznu,“ – poručio je Kešelj.

Fudbalski savez Srbije takođe je dobio zvaničan nalog da zatraži hitnu reakciju UEFA i FIFA. U poruci se dodaje da su ovakvi postupci motivisani političkom ekstremističkom ideologijom i da predstavljaju direktan udar na ljudsko dostojanstvo i mir u regionu.

Srbija neće ćutati!

Ministarstvo sporta poručuje da će se boriti protiv svakog oblika ekstremizma i propagande usmerene protiv srpskog naroda, zahtevajući maksimalne kazne za sve odgovorne.

Autor: Dalibor Stankov