REŠENE TEORIJE ZAVERE: Đedović nakon što je pokvario Peju, razgovorom je ipak uspeo i da ga popravi! (VIDEO)

Sledeći klip koje je prikazan bio je razgovor Marka Đedovića i Jovana Pejića Peje. Marko je kao stariji i iskudniji želeo Peji da pruži prave očinske savete.

- Uhvatila me je panika u tom trenutku, više puta sam provukao da imam probleme sa kockom. Bežao sam u kazino, ali me je vraćalo to što imam poznate roditelje. Nisam želelo da ih kanališ. Imao sam tu težinu, gde god da odem moram da budem kulturan, teško je, mora da se pazi šta se radi. Sa 15-16 godina sam mislio da ću da osvojim svet, da sam ja najjači na svetu. Možda sam ponekad bio i nezahvalan. Radio sam i obične poslove, to me je navelo da budem ovakav kakav sam. Moji roditelji su bili jako jaki i dalje su, mama pogotovo. Stvroila je sebi sve sama i ostala je prizemna. Značio mi je razgovor sa Đedovićem, i hvala mu - rekao je Peja.

- Prišli su mi Aca Kockar i Baki pitali su me da porazgovaram sa njim. Prolazili su tada ljudi i pričali da mu nešto ispiram mozak, a eto drago mi je što su sada čuli o čemu smo pričali. Nije mogao da u tom trenutku prepozna problem, zbog čega ima napade anksioznosti i gušenja, psihološki razgovor smo imali klasičan. Peja mi je rekao da nije vodio ovakve razgovore sa drugarima, nisu imali takav odnos. On možda drugačije vidi neke stvari od svih roditelja, zato imaju prijatelje drugare, da seposavetuje. Pričali smo o životu, od tog trenutka ne vidim ništa loše kod njega. Mislio sam da ima neki problem, neartikulisan govor, sada mi izgleda skroz opušteno, normalno. Mi smo pričali dva ipo sata, provukli smo i rijaliti. Tu noć je stvarno bio jako loše - rekao je Marko.

- Videla sam da pričaju, nisam znala da će mu dosta pomoći i drago mi je. Znala sam da trpi zbog roditelja, meni je sve ovo preslatko, to što je pričao da je maneken i da ga devojke gledaju. Nije ni čudo što su njegovi ponosni na njega, malo se pogubio ovde, a i ko ne bi. Svašta sam prošla u životu, pa se ipak desi ovde da puknem i da svašta izvuku iz mene - rekla je Ena.

- Uvek sam bio u društvu dece poznatih roditelja, to stvarno nosi određeni teret. Mislim da prvenstveno zbog sebe treba da se ponaša normalno.

