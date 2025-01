Bolji je poni od njega: Sanja žestoko izvređala Uroša, pa dala svoj iskren sud o Peji i Eni! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pretres nedelje" sa Ivanom Šopić, a dala je reč Marku Stefanoviću, kako bi iskomentarisao aktuelnu temu u Beloj kući

- Ena ne treba da traži utehu kod drugih muškaraca. Mogla je da se požali Mateji ili Luki, koji su joj drugari ovde. Nisi trebala da odeš da te Uroš pipa, to mi je van svake pameti. Što se tiče Uroša, očekivano od njega, rekao mi je kada je ušao "došao sam ovde da budem gad". Jelena treba da konkretno pita njega da joj objasni pipanje sa drugom devojkom - rekao je Marko.

- Od svega ovde, žalim samo Jelenu, ona je zrela osoba da se ovde dovodi u kontakt sa Urošem. On je smešan kao pojava, ne znam šta će njoj on. Željan je pažnje i pun je kompleksa. Nije osoba ni za jednu devojku, pogotovo ne za Jelenu, ako joj treba neko da se zadovolji, bolji je poni u ekonomskom dvorištu. Da nema Jelene, ne bi bilo ni njega. On samo juri dobru temu. Enu i Peju neću komentarisati više, pokušala sam da joj dam savet, ona je okrenula kako njoj odgovara. Jedino ovde žalim Jelenu - rekla je Sanja.

- Nisam ja tvoje pogrešno protumačila, pričala sam ja i ranije da mi je lakše da ispadnem ku*ka nego jadnica - rekla je Ena.

- Uroš ne sme da skače na Sanju, zbog Marka - rekla je Kačevenda.

- Sa njom nemam nikakvu komunikaciju, nemam razloga da skačem da se branim - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.