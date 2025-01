Može on da ima prezime do prekosutra: Ena kipti od besa, kroz suze priznala Luki da misli da je Peju izdigla iz pepela i da je iskoristio (VIDEO)

Šok obrt!

Ena Čolić sedela je sa Lukom Vujovićem na kauču, te mu je tom prilikom otvorila dušu o Jovanu Pejiću Peji.

- Imaš neku percepciju viđenja i tako dalje...Ti si ušla posle Peje - rekao je Luka.

- Ušla sam i onda sam od strane Odabranih bila nominovana prve nedelje, pa sam onda provela u izolaciji sa Karićem, pa sam imala 47 odsto, on je video sve to kao priliku da bude sa mnom - rekla je Ena.

- Nije muvao nikoga tada - rekao je Luka.

- Niko ga nije primećivao, a sa devojkama ovim klinkama nije sedeo dok ja nisam došla, pa je počeo da se muva - rekla je Ena.

- Očekivala si da će da te brani u nekim postupcima, on je očekivao da ćeš se drugačije ponašati. Vi ste se sveli na dečije rasprave i na vas utiču komentari. Kada kažemo da ste najbolji par, mi svi imamo očekivanja da će biti top, dok drugi jedva čekaju da se posvađate da bi bili u pravu...Meni je Peja prišao na žurki, mnogo mu je bilo teško kada si igrala sa Munjom na bini, rekao mi je: "Brate vidi", ja sam ga okrenuo da ne gleda da bi igrali, i meni je bilo neprijatno da to gledam, nešto si bila vulgarna, nego zbog te same scene - rekao je Vujović.

- E onda su meni rekli da je jurio Draganu i da je pitao: "Je l' moguće da se ti plašiš Ene, je l' moguće da nećeš da pričaš sa mnom?", onda sam ja prsla i iskulirala sam - rekla je Ena.

- To je to, ja znam, ti imaš taj tvoj ponos i on ima ponos...Prvo, Ena koga boli ku*ac za podršku - rekao je Luka.

- Može on da ima prezime do prekosutra, to nije bilo bitno u rijalitiju. On je mene iskoristio Luka, glumio je da se izdigne, našao je dugme da izađe iz odnosa i to je to - rekla je Ena.



