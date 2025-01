Otkopali ratne sekire: Ena smatra da je Milica Dugalić uticala dodatno na Peju da promeni mišljenje o njoj! (VIDEO)

Šok!

Ena Čolić obavila je razgovor sa Jovanom Pejićem Pejom, te je došlo do rasprave.

- Pejo, vidim da me je Milica pljuvala kod tebe. Govori ti da je Ćuba ne jede ništa od momenta kada je Soni otišao, aludira da mu ja nisam pomogla oko toga da se snađe da hranu. Smeta mi to, jer on stalno jede sa mnom - kazala je Ena.

- Što to tebe nervira? - upitao je Peja.

- Znam da ti puni glavu. To sve utiče na tebe. Krivo mi je da neko takve stvari priča - istakla je Ena.

Autor: S.Z.