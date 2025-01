Verujem mu sve: Sanja ostala šokirana kada je saznala kakvo mišljenje Markova porodica ima o njoj! (VIDEO)

Šok!

U Beloj kući u toku je emisija "Pretres nedelje" sa Milanom Miloševićem. Prva tema je Marko Stefanović i njegov odnos sa roditeljima, oni su nazvali Sanju Grujić, ku*vom, a prva koja je komentarisala tu temu, bila je baš ona.

- Ako su oni to rekli, to je njihova sramota. Bili smo u konkretnim odnosima, čula sam se sa njegovim bratom i sa njegovom majkom, sa ocem nisam. Ne znam što su to rekli, mada oni mogu sada da pričaju šta žele - rekla je Sanja.

-Oni kažu da si ti napravila razdor u porodici, priložili su sve slike rođendana i sa mora - rekao je Milan.

- Pa šteta što to meni nisu pokazali, slike sa mora i rođendana nisu mogli da prilože, bar ne slike na kojima je Marko. Verujem Marku šta god da kaže. Razodor u porodici nisam mogla da napravim kad je Marko imao 5 ili 10 godina, ja sam u njegovom životu poslednje dve godine - rekla je Sanja.

Autor: K.K.