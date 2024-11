PUKLA TIKVA! Sale Luks otkrio da je bio INTIMAN sa Andreom, ona odmah raskinula sa njim! (VIDEO)

Da li će se pomiriti?!

Andrea Anđelković i Sale Luks su se ponovo posvađali, pa je ona rešila da stavi tačku na njihovu vezu.

- Ja se smejem, jer se ti smeješ. Ti si mala beba, smešna mala bebe -rekao je Luks.

- Ti si smešan, ali puštam te -rekla je Andrea.

- Ja sam smešan, ti si trudna -rekao je Luks.

- Namerno to radiš da bi se sada pričalo o tome -rekla je Andrea.

- Oduševila si me koliki si ološ. Smeš li da se zakuneš u veljka da nisi trudna? -pitao je Luks.

- Kunem se. Sada to pričaš da bi ispao šmekerčina i da bi ispalo kako si me jeb**o. Više nismo zajedno i to je to -rekla je Andrea.

- Nemoj opet da te je**m. Šalim se ljubavi -rekao je Luks.

- Videćeš kako će bivša ljubav da ti vrati večeras -rekla je Andrea.

U video-prilogu pogledajte detaljnije:

Autor: Iva Besarabić