MILIONER DOŠAO U AFRIKU DA LOVI ZVERI, UBIO GA 0MONSTRUM0 OD 1,3 TONE: Hvalio se trofejima iz celog sveta, glave mu došla 'CRNA SMRT' (FOTO)

Američki milioner i lovac na trofeje, Ašer Votkins (52), poginuo je tokom safarija u lovu u Južnoj Africi nakon što ga je napao i ubio afrički bivo bivo težak 1,3 tone.

Votkins je pratio životinju, poznatu i kao "Crna smrt", kada ga je bivo iznenada napao, jurnuvši na njega brzinom od skoro 60 km/h.

Nakon tragične vesti, oglasila se Ašerova bivša supruga Kortni.

- To je realnost koju je i dalje teško izraziti rečima. Teška su nam srca dok prolazimo kroz naredne dane, posebno za Savanu dok tuguje za svojim ocem - rekla je ona.

- Od tada smo u stanju šoka i slomljenog srca, pokušavajući da prihvatimo ne samo gubitak, već i sve ostalo što dolazi sa tim - rekla je udovica.

U vreme nesreće, njegova majka Gven, brat Amon i očuh Toni čekali su ga u lovačkoj kući.

Votkins, rančer iz Teksasa, smatrao je lov ključnim aspektom zaštite divljih životinja. Njegovi profili na društvenim mrežama puni su fotografija "trofeja", uključujući mrtve planinske lavove i divlje ptice. Jednom prilikom, dok je bio u Argentini, hvalio se da su on i prijatelji ubili hiljade golubova za samo tri dana.

Saopštenje kompanije za safari

Kompanija Coenraad Vermaak Safaris, koja je organizovala lov, potvrdila je smrt u zvaničnom saopštenju.

- Sa dubokom tugom i teška srca potvrđujemo tragičnu smrt našeg klijenta i prijatelja Ašera Votkinsa iz Sjedinjenih Država. U nedelju, dok je bio na safariju sa nama u provinciji Limpopo u Južnoj Africi, Ašer je ubijen u iznenadnom i ničim izazvanom napadu nepovređenog bivola“, rekli su.

- Pratio ga je jedan od naših profesionalnih lovaca i jedan od naših tragača. Naše misli su sa njegovim voljenima - dodali su.

"Crna smrt" - Najopasnija životinja u Africi

Afrički bivo, životinja koja je ubila Votkinsa, može težiti i do 1,5 tona i smatra se izuzetno nepredvidivim i agresivnim. Veb-sajt safari kompanije opisuje ga kao "najopasniju životinju za lov u Africi".

- Nijedna vrsta na planeti nema strašniju reputaciju od afričkog bivola. Odgovoran je za nekoliko smrtnih slučajeva i mnogih povreda lovaca svake godine - piše u opisu.

- Bivoli su poznati po tome što napadaju bez provokacije, zato se pripremite za najgore - dodaje se.

Reakcije na društvenim mrežama bile su znatno manje saosećajne od reakcija njegove porodice i kompanije koja je organizovala lov. Votkinsova Fejsbuk stranica bila je preplavljena komentarima poput: "Karma te je stigla!" i "Drago mi je što si dobio ono što si zaslužio".

Etika lova na krupnu divljač u Africi je predmet žestoke debate decenijama. Dok zagovornici tvrde da lov finansira napore za zaštitu divljih životinja i podstiče lokalne ekonomije, aktivisti za prava životinja ističu da je ta praksa neetička i da šteti ekosistemima.

Autor: D.B.