Gde je nestao princ Hari? Otišao u Afriku da pobegne od svega, pa čak i od sopstvene žene

Princ Hari je nekoliko dana proveo u Angoli, gde je pokušavao da pridobije milost britanske javnosti humanitarnim radom. 40-godišnji odbegli sin kralja Čarlsa hodao je razminiranim područjem, kako bi evocirao sećanja na svoju majku, pokojnu princezu Dajanu, koja je tu zemlju posetila svega nekoliko nedelja uoči pogibije u automobilskoj nesreći.

Njegova supruga Megan Markl ostala je u Kaliforniji s njihovo dvoje dece i, prema pisanjima britanskih medija, imala problema u komunikaciji s njim.



Kako pišu britanski mediji, princ Hari je "nestao s radara" tokom putovanja, produživši boravak u Africi. Posle Angole, otputovao je u obližnju Bocvanu, gde je proveo tri dana, gde je, prema izveštajima, vreme proveo s Tanjom "TJ" Dženkins i njenim suprugom Majkom.

U pitanju su osobe koje su, kako je Hari sam otkrio, igrale ključnu ulogu u njegovim ranim godinama, a toliko su bliski da Hari zove TJ svojom drugom mamom. Njihov dom u Bocvani toliko je udaljen da je Hari, navodno, tokom boravka bio potpuno neuhvatljiv.

