Jelena ne može da dođe sebi nakon okršaja sa Kiki: Na krsnu slavu ovo da se događa! (VIDEO)

Kadar nevera.

Jelena Golubović objašnjava Kristijanu Goluboviću kako je nastao okršaj između nje i Kiki Star.

-Vidi, ugrizla me, ide mi krv, udarala me, ja to da tolerišem neću. Samo sam htela parče hleba. Sneža ne slavi slavu u rijalitiju - rekla je Kiki.

- Nema to veze - rekla je Sneža.

- Zato treba da razmislimo da li ćemo da slavimo. Na krsnu slavu ovo da se događa, to nikad nije bilo. Otima mi preko stomaka šerpu, ne veruješ da su ljudi toliko zli - rekla je Jelena.

Autor: S.J.