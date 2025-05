Karić zapušio Anđeli usta: Ona pokušala da spusti loptu, Stefan je rešio u dva poteza! (VIDEO)

Žestok odgovor!

Voditeljka Ivana Šopić ponovo je razgovarala sa Anđelom Đuričić u emisiji "Pitanja novinara", ali sad o njenom odnosu sa Stefanom Karićem.

- Setila sam se da si rekla da ćeš svakoga da gaziš ko ti krene na momka, da li se to odnosi na Karića? - upitala je Ivana Šopić.

- Na svakoga. Bila sam vrlo konkretna kad su neke rasprave u pitanju, pogvooto kad smo imali ono "progutaj". Gastoz je pokušao da mi objasni da Stefan to nije tako rekao, ali neka se njemu objašavanja, a ja znam šta sam čula. Svako ko dira njega, dira i mene. Smeta mi i to je to. Ona ima svoje stavove, ali donji dom mu zabiberi, pa mu pomognu da upakuju kad je Gastoz u pitanju - pričala je ona.

- Da li je Karić labilan, pa neko može da utiče na njega? - upitala je voditeljka.

- Ne, samo mislim da pored stava koji ima i prepucavanje sa Gastozom da na sve to kad je u pitanju Gastoz tu više biberi nego druge. Mislim da nemaju toliko dobro mišljenje, pre je možda bilo simpatično, ali otkako je bio izbor za omiljenu, izjave njegovog tate, pa se nadogradio sukob. Stefan tu više mora da bude subjektivan nego objaktivan. On nema dobro mišljenje o Gastozu, ne gotivi ga. Stefan je govorio da nije stekao dobro mišljenje o njemu zbog njegovih postupaka. Mislim da je Stefan pristrasan prema svojim prijateljima - govorila je Đuričićeva.

- Da li su ukćani osudili Gastoza jer je izneo ono za Enu i Đukića, a to su ljudi koji su pričali i gore stvari za svoje prijatelje i devojke? - pitala je Ivana Šopić.

- Jesu. Luka je rekao Eni za više drugara i pare, a Gastoz samo kako se probudio. Ne treba niko ništa da priča. Činjenica je da je Luka rekao za mene mnogo gore stvari i ko je najviše ugrozio Eninu reputaciju je Luka - govorila je Anđela.

- Nije istina niko na moju reputaciju nije uticao kao Gastoz i na moju porodicu - dobacila je Ena.

- Luka nije prošao kako je prošao Gastoz jer je njihov prijatelj i to je to. Mislim da je Karić taj kao što sam rekla ispao p*čka - rekla je Anđela.

- Ja sam sad dobacio jer je ona koristila moje reči u noći kad sam rekla da sam p*čka. Suština je istina i postupak. Ona je zamerala stvari i posumnjala je da će nju da izda i to znači da je svesna težine koju je Gastoz napravio, a ovde ga brani. Treba da stane uz njega, ali mi je drago sa je svesna svega - pričao je Stefan Karić.

- Meni je jako drago što ćete na pomen kako sam se probudio da stavite na isti tanjir da su je trojica j*bali iz istog društva. Ako je to isto onda ću i vas da ispriskam - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić