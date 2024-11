GAZDARICA MORA DA SE SLUŠA! Kiki Star sazvala HITAN sastanak, pa naredila: Ajde svi na POSAO! (VIDEO)

Neće im biti lako!

Nakon što je obišla imanje sa gazda Prokom, ovonedeljna gazdarica Kiki Star je održala sastanak kako bi prenela zadatke za ovu nedelju.

- Dobili smo zadatak da se napravi nadstrešnica pored paba, to će raditi Kristijan, Nikola i Ognjen. To se mora završiti do srede. Sledeće, dvorište se mora počistiti. Moramo zadužiti ljude za životinje. Peco, pohvalio te je Proka da dobro brineš o svinjama. Da li se neko javlja dobrovoljno da bude zadužen za kuhinju -rekla je Kiki.

- Evo ja ću da očistim celu sobu, prašinu i da oribam, a Dušica ako može neka oriba kuhinju. Samo molim da nam se pošalje malo duvana i kafe -rekla je Andrea.

- Rekao je Proka da moraju da se iscepaju sva drva -rekao je Conjo.

- Slušajte me i ja ću slušati vas. Sutra nam je pijaca, pa bi bilo dobro da spremimo nešto. Ajde svi na posao -rekla je Kiki.

Autor: Iva Besarabić