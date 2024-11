Vidi je, nastavila da jede: Kristijan ne može da veruje da se nakon svih upućenih primedbi, Sneža nimalo ne potresa (VIDEO)

Ne šljivi nikog.

Sneža Kušadasi uporno je glavna meta Farmera. U vreme njene vladavine koje je trajalo tri nedelje, ukućani su oskudevali sa namirnicama jer ih je ona navodno krila, a sada kada nije na poziciji i drugi su odgovorni da vode računa o istima, ona jede za sve pare.

- Koliko ona ima sreće. Peca kad je jeo, svaki put je Lakić došao j*bao mu je majku, na ivici masakra. A vidi ona, nastavila da jede, kao da ništa nije bilo - rekao je Kristijan.

- Znaš šta je to Kristijane, kad nemaš mozga - rekao je Conja.- Fantastično je kako ona prolazi kroz rijaliti. Voli da skuva, stvari lagane i to je to. Ne žele da se ponašaju kao druge žene, one su Bogom dane - rekao je Kristijan.- Ko će nju hteti za ženu sutra, niko - rekla je Nataša.

Autor: S. J.