Da je srce dijamant, da ga podelim na dva dela: Sale između dve vatre, otkrio da bi mu Ena služila samo za jedno (VIDEO)

Sale u svom stilu.

Sale Luks pokušava, mada na sebi svojstven način, da objasni kako se oseća povodom odnosa sa Andreom Anđelković, kao i na koji način posmatra Elenu Petrović.

- Nisam raspoložen zbog Andree, Ene, da je srce dijamant pa da ga podelim na dva dela - rekao je Sale.

- Na koju ću stranu ćeš prevagnuti - rekla je voditeljka.

- Ne bih to radio da mi se ne sviđa, prvi put mi se ovo dešava. Meni se svaka riba sviđa na svoj način. Nisu one sestre, više su kao dobre drugarice. Dok su bile složne, ne možeš ništa da uradiš, zavadi pa vladaj. Andrea mi je baš draga, ne bih to radio da nisam želeo da je trudna -rekao je Sale.

- Možda bi se Ena bolje snašla, starija je, iskusnija - rekla je voditeljka.

- Ne sviđa mi se to starija. Ako je Andrea trudna, to sve menja. Ena mi je samo za s*ks - rekao je Sale.

Autor: S. J.