Luks uzvraća udarac! Obećao Andrei da će grebati na vrata, pa je nazvao drugorazrednom pevaljkom (VIDEO)

Rea pred nervnim slomom!

Andrea Anđelković nastavila je prepucavanje oko deteta sa Saletom Luksom, on joj je zapretio da će ostati bez deteta.

- Znaš od kad bih te zgazio da te ne volim -rekao je Luks.

- A do sad me nisi gazio, gazio si me da nema gde dalje? -pitala je Rea.

- Sad te gazuckam. Kad te budem zgazio, ti i Boža pod ruku, na zid ili na kapiju, ti zbog mene on zbog ove -rekao je Luks.

- Ako misliš da je ovo pravedno...Od mene si imao ljubav, koliko god da se trudim da te razumem, ne razumem te -odgovorila je Rea.

- Vidiš da se ne kapiramo, moraćeš sa nekim drugim da se kapiraš, ili ja sa nekom drugom -rekao je Luks.

- Ja ne nalazim žene, ja nalazim zabavu -rekao je Luks.

- Ja sam ti zabava? -pitala je Rea.

- Ja da hoću i da si trudna, ja bih poje*ao nju. A za dete, ti nemaš uslove kao ja, više ću da dam da te dobijem na sudu, ne možeš da dobiješ dete nikad. Svi moji drugovi su dobili decu od žena koje rade po bankama i izbiljne su, a ti pevaljka drugorazredna -rekao je Luks.

Detaljnije pogledajte u video prilogu.

Autor: M. Vićović