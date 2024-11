To je taj maliciozni kompleks: Kristijan uvređen jer mu je Conja dao štapić, smatra da to nije sebi smeo da dozvoli (VIDEO)

Vidno razočaran.

Kristijan Golubović ne krije koliko je uvređen jer je Nikola Jovanović Conja u toku prošlih nominacija odlučio da da štapić Kristijanu, ne bi li ga poslao u izolaciju.

- Vreme je da izabereš ovonedeljne sluge - rekla je voditeljka.

- Ako sam već na ovoj golgoti, među dvadeset i nešto različitih karaktera, dobrim i lošim momentima, gledam Judu da povedem sa sobom, da se on muči. Jedini Juda kojeg vidim ovde je Conja. Za njega sam mnogo učinio, garantovao da može da pruži dosta, to je stvarno tako. Nisam verovao da će među prvima koji me je klasično prodao - rekao je Kristijan.

- Tebe znači najviše boli Conjina izdaja - rekla je voditeljka.

- Da. On smatra ovom velikom igrom, a u dubini duše znam da je ispao velika... Vi ste niko i ništa meni, neka onaj koji me najviše mrzi u ovoj kući, neka objasni njemu. To je taj maliciozni kompleks, što mi ne možeš nikada ništa u životu - rekao je Kristijan.

- Iz šale sam ti dao štapić - rekao je Conja.

- Prijatelj prijatelju nikada ni iz kakve šale ne pravi zlo - rekao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S. J.