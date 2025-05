Buhajt: Upozorenje iz SAD pokazuje do koje mere je nemačka Savezna služba za zaštitu ustavnog poretka politički instrumentalizovana

Markus Buhajt (AfD), poslanik u Evropskom parlamentu kaže da upozorenje iz Sedinjenih Američkih Država pokazuje do koje mere je nemačka Savezna služba za zaštitu ustavnog poretka politički instrumentalizovana.

- Kada jedan visoki senator poput Toma Cottona javno dovodi u pitanje da li je Nemačka još uvek pouzdan partner u zapadnom bezbednosnom savezu, to bi moralo da upali sve alarme, pa i u samoj saveznoj vladi. Neprihvatljivo je da se jedna demokratski izabrana opoziciona partija poput AfD-a proglašava za unutrašnjeg neprijatelja – čime se čak dovodi u pitanje i saradnja sa Sjedinjenim Državama. Takozvana ‘borba protiv desnice’ sve više poprima oblik farse i podriva našu političku verodostojnost, kako u unutrašnjoj, tako i u spoljnoj politici. Zahvaljujemo se Tomu Cottonu na njegovoj jasnoći – i nadamo se da će i Brisel i Berlin konačno doći sebi. - naveo je Buhajt.

Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des US-Senats, der Republikaner Tom Cotton, fordert ein Ende der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit mit dem deutschen Verfassungsschutz, nachdem dieser die AfD als »gesichert rechtsextrem« hochgestuft hatte. In einem Brief an Tulsi… pic.twitter.com/d6YBBTpwuc