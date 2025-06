EKSKLUZIVNO IZ STRAZBURA: EU SPREMA NOVI UDAR NA GRAĐANE I PRIVREDU – CENA? VIŠE OD 2.000 MILIJARDI EVRA!

Brisel i Strazbur ponovo u akciji: Evropski parlament usvojio plan koji preti da dovede do najveće centralizacije u istoriji Unije – na štetu običnog čoveka. Nemački poslanik Markus Buhhajt (AfD) digao glas protiv „zelene ideologije koja uništava industriju“.

U atmosferi koja je više ličila na dogovorene apele EU birokratije nego na demokratsku debatu, Evropski parlament je 18. juna izglasao kontroverzni izveštaj pod nazivom „Električne mreže: kičma energetskog sistema EU“. Iza tog bezazlenog imena, tvrde kritičari, krije se najskuplji i najopasniji projekat u istoriji evropske energetske politike.

500 MILIJARDI DO 2030. – A TO JE SAMO POČETAK

Poslanik AfD-a Markus Buhhajt, član Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (ITRE), upozorio je na katastrofalne posledice ovog plana: „500 milijardi evra do 2030, a preko 2.000 milijardi do 2050. godine – to nije investicija u budućnost, već centralistički monstrum koji će uništiti mala i srednja preduzeća.“

Prema rečima Buhajta, izveštaj služi kao alat za cementiranje političkih odluka donetih u okviru takozvanog Zelenog dogovora, a glavni korisnici će biti „klimatski lobisti i firme bliske državnoj vlasti“. A gubitnici? Građani, zanatlije i industrija širom Evrope.

UPOZORENJE IZ ŠPANIJE – KOJE JE BRISEL IGNORISAO

Samo nekoliko nedelja pre glasanja, Iberijsko poluostrvo pogodio je veliki nestanak struje. „Zar nismo ništa naučili iz Španije?“ pita Buhajt. Umesto da reaguje racionalno i vrati se osnovama energetske bezbednosti, EU – prema njegovim rečima – nastavlja da sanjari o nestabilnim izvorima energije i „ideološkom miksu koji je skup i nepouzdan“.

ZELENA DOGMA UMESTO TRŽIŠNE KONKURENCIJE

„Brisel ne nudi rešenja, već nameće centralizaciju i obavezu prijavljivanja. Umesto da se otvore tržišta i omogući tehnološki pluralizam, ide se u smeru totalne kontrole“, kaže Buhajt i dodaje: „Evropa treba jasan, tehnološki otvoren energetski miks – sa niskim cenama i sigurnim snabdevanjem.“

„U IME SUVERENITETA NACIONALNIH DRŽAVA“

Markus Buhajt je glasao protiv ovog izveštaja. U izjavi za medije, naglasio je da to čini u interesu svih onih koji još veruju u industrijsku budućnost Evrope i u pravo država da same odlučuju o svojoj energetskoj politici.

„Ovo nije Evropa naroda i regija, već Evropa lobista i ideologa“, poručuje nemački poslanik.

Markus Buhajt (AfD) je od 2019. godine poslanik u Evropskom parlamentu, član poslaničke grupe „Evropa suverenih nacija“ (ESN), i aktivan član Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (ITRE).

Autor: Pink.rs