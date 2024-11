Igraću se sa njim do kraja rijalitija, on je moja igračka: Andrea u teškom okršaju sa Božom (VIDEO)

Haos između bivših partnera!

Sinoćna "igra istine" pokrenula je opet varnice između bivših partnera Bože Džonsa i Andree Anđelković.

Pitanje Lili Strefanović upućeno Andrei, izazvalo je totalni haos.

- Imam osećaj da si skroz neiskrena, svaki put kada je izbacivanje ti se zakačuš za Božu, da li sam u pravu? - Pitala je Lili

-Smatram da bi bila nebitna ovde da nije njega - dodala je Lili

- Ja sam rekla da ću sa njim da se igram do kraja, vređao mi je porodicu. On je do kraja ovde moj jo-jo do kraja rijalitija. Ne borim se za opstanak ovde, mogu sutra da odem kući - rekla je Andrea

- Ova devojka koristi i manipuliše, rekla mi je danas da mi je bolestan brat kući, treba da te bude sramota - rekao je Boža

- Samo ću ostati gospodin, da ti nije mene ne bi bila u priči, prljava si i štrokava bolje sredi te zube - dodao je Džons

- Vređao si mi brata, mamu, porodicu - nastavila je Andrea

Autor: Pink.rs